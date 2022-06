Le régiment de Chasse 2/30 Normandie-Niémen fête ses 80 ans

Article publié le 24 juin 2022 par David Dagouret

L'année 2022 marque les 80 ans du Régiment de Chasse 2/30 Normandie-Niémen sur la base aérienne (BA) 118 de Mont-de-Marsan. Pour l'occasion, la base aérienne 118 et les aviateurs de l'unité ont organisé le 21 juin dernier une journée de commémoration et de rassemblement réunissant les anciens membres du Régiment, les actuels, ainsi que leurs familles.

De la plaine libanaise de Rayak jusqu’au tarmac de la BA 118 de Mont-de-Marsan, des combats aériens de la Seconde Guerre mondiale à la lutte anti-terroriste au Levant, du Yak au Rafale, le « Normandie-Niémen » a parcouru un long chemin qui se poursuit aujourd’hui à bord du fleuron de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE).

Pour marquer ces huit décennies, la grande famille de l’AAE était réunie sur le tarmac montois. Après une visite de l’escadron, les invités ont assisté à une cérémonie militaire présidée par le général Séverin, en présence du secrétaire général de la préfecture des Landes. L’occasion de dresser un portrait du « Normandie-Niémen », affectueusement surnommé Neu-Neu, et de rappeler les grands faits d’armes de l’unité.

C’est ensuite dans un ciel orageux que les Yak et les Rafale se sont succédé pour des démonstrations aériennes, à commencer par celle du Rafale Solo Display qui était peint aux couleurs de l’événement. L’œuvre avait été réalisée par les mécaniciens de la 30e escadre de chasse, en inscrivant sur la dérive le nom des 42 membres de l’escadron tués et disparus lors de la Seconde Guerre mondiale. L’événement a allié traditions et modernité, marque de fabrique du 2/30.

Pour cet anniversaire, un Rafale (30-GD) a reçu une superbe livrée pour mettre à l'honneur les 80 ans de ce régiment de chasse.