Play augmente sa flotte avec l'acquisition d'un 10ème Airbus A321neo

Article publié le 8 juin 2023 par David Dagouret

Ce nouvel avion est immatriculé TF-PLC, numéro de série 11345.

La compagnie aérienne Play a réceptionné un nouvel Airbus A321neo tout juste sorti de l'usine Airbus de Hambourg en Allemagne. Avec ce dernier ajout, la flotte de Play compte désormais un total de 10 avions Airbus. Ce nouvel avion est immatriculé TF-PLC, numéro de série 11345.

Depuis le premier vol inaugural en 2021, Play a débuté ses opérations avec seulement trois avions. En 2022, Play a élargi sa flotte pour inclure six avions, et aujourd’hui en 2023, elle compte un total de 10 appareils dans sa flotte.

La compagnie islandaise dessert près de 40 destinations en Europe et aux Etats-Unis, au départ de et vers l’Islande (Reykjavik). Des dessertes quotidiennes sont assurées depuis l’aéroport Paris-Charles de Gaulle vers l’aéroport international de Keflavik, avec de courtes correspondances vers plusieurs villes nord-américaines : Baltimore, Boston, New York, Washington, D.C., et Toronto (à compter du 22 juin 2023).

Pour rappel, Aeroweb-fr.net avait testé la compagnie Play lors d'un vol entre Paris et Keyflavik, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2022/07/a-la-decouverte-de-play-airlines