Le Groupe Air France-KLM va commander 50 appareils de la famille Airbus A350

Article publié le 26 septembre 2023 par David Dagouret

Cette commande sera assortie à un droit d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires.

Le Groupe Air France-KLM a annoncé qu’il prévoit de passer une importante commande d’avions en vue de poursuivre le renouvellement et la rationalisation de sa flotte long-courrier.

Cette commande sera passée au niveau du Groupe et portera sur 50 Airbus A350-900 et A350-1000. Elle sera assortie de droits d’acquisition pour 40 appareils supplémentaires. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s’échelonneront jusqu’en 2030.

Ces appareils remplaceront des avions de génération précédente qui seront progressivement retirés de la flotte du Groupe dans les années à venir : des Airbus A330 ainsi que des Boeing 777.

Cette nouvelle commande viendra s’ajouter à une commande précédente d’Air France-KLM portant sur 41 Airbus A350-900 pour Air France, dont 22 ont été livrés à ce jour.

Air France-KLM fera également partie des opérateurs de lancement de l’Airbus A350F Cargo, le Groupe ayant commandé 8 appareils de cette version en vue de renouveler et d’étendre sa flotte cargo.

Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France-KLM a déclaré : "Cette nouvelle commande sera une étape majeure dans le renouvellement de la flotte du Groupe. L'Airbus A350 est un avion à la pointe de la technologie qui a déjà fait ses preuves chez Air France, où il est rapidement devenu le favori des passagers et des équipages depuis son entrée en service en 2019. Il répond parfaitement aux besoins du réseau du Groupe et affiche des performances exceptionnelles : c'est un avion plus silencieux, plus économe en carburant et plus rentable que les appareils des générations précédentes. Il jouera un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de décarbonation, dont celui d'atteindre -30 % d'émissions de CO2 par passager/km d'ici 2030."





