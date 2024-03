Korean Air ouvrira un nouveau pôle de maintenance des moteurs en 2027

Article publié le 22 mars 2024 par David Dagouret

Ce nouveau centre de maintenance devrait générer plus de 1 000 nouveaux emplois.

Korean Air a commencé la construction d'un centre de maintenance de moteurs d'avions à Unbuk, près de l'aéroport international d'Incheon, dont l'ouverture est prévue pour 2027. Ce nouveau site sera le plus grand d'Asie et renforcera les capacités de maintenance des moteurs d'avion de la compagnie aérienne ainsi que ses activités de maintenance, réparation et révision (MRO) aéronautique.

La compagnie aérienne a organisé une cérémonie pour marquer la pose de la première pierre le 14 mars dernier, en présence de Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air ; Sung-kyu Maeng, membre de la commission de l'Assemblée nationale du territoire, des infrastructures et du transport ; June-young Bae, député du district de Jung-gu, Incheon; Jeong-bok Yoo, maire de la métropole d'Incheon; Won-sok Yun, commissaire de la zone économique franche d'Incheon et Jong-il Kim, Président-Directeur Général de Kolon Global Corporation.

Le centre de maintenance des moteurs comprend sept étages et s'étend sur plus de 140 000 mètres carrés. L’investissement dans cette construction réalisé par la société Kolon Global est estimé à plus de 400 millions d’euros et sera stratégiquement construit juste à côté de la cellule d'essai des moteurs ETC (Engine Test Cell) que la compagnie aérienne exploite depuis 2016

Korean Air gérait jusqu'à présent la maintenance de ses moteurs sur son site de Bucheon, complétée par des tests de performance finaux à l’ETC d'Unbuk.

Korean Air prévoit également d'augmenter considérablement sa capacité de maintenance des moteurs d'avion, qui passera de 100 à 360 moteurs par an, pour un éventail plus large de types de moteurs. Actuellement, la compagnie aérienne effectue des révisions sur six modèles de moteurs, dont les PW4000 et GTF de Pratt & Whitney, le CFM56 de CFM International et le GE90-115B de General Electric. Cette expansion comprend l'ajout de trois autres modèles de moteurs à son portefeuille, dont le GEnx de GE et le LEAP-1B de CFMI. La compagnie aérienne étudie également la possibilité d'assurer la maintenance des moteurs d'Asiana Airlines, notamment le Rolls-Royce Trent XWB utilisé dans l'Airbus A350.

Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air, a déclaré lors de la cérémonie : "Le moteur est comme le cœur de l'avion. Korean Air s'engage à respecter les normes de sécurité les plus strictes et à renforcer l'avantage concurrentiel de la Corée dans un secteur hautement spécialisé de l'aviation."





