Vistara inaugure sa liaison Paris - Mumbai

La compagnie indienne relie désormais deux aéroports indiens au départ de Paris CDG : Delhi et Mumbai.

Vistara, co-entreprise entre le groupe Tata et Singapore Airlines, a inauguré, le 28 mars dernier, sa liaison entre Paris et Mumbai et elle sera opérée à raison de 5 vols hebdomadaires. Le vol inaugural, opéré par un Boeing 787-9 Dreamliner de Vistara a décollé de Paris Roissy Charles De Gaulle, à 21h20 (CET), pour se poser à l’aéroport international de Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj, le lendemain à 10h35 (IST). Avec cette nouvelle connexion, Vistara relie désormais deux aéroports indiens au départ de Paris CDG : Delhi et Mumbai. Cette liaison constitue la sixième route long courrier entre l’Europe et l’Inde.



En 2021, Aeroweb-fr.net était présent lors du lancement du vol entre Paris et Delhi et nous avions pu viister le Boeing 787-9 de la compagnie, pour revoir l'actualité :Vistara inaugure son vol entre Paris et Delhi.



les horaires seront les suivants :



Vol UK023, départ de Mumbai à 13:20, arrivé à Paris à 19:30, le lun, mar, mer, jeu, sam.

Vol UK024, départ de Paris à 21:30, arrivée à Mumbai à 09:50 (+1) le lun, mar, mer, jeu, sam.



M. Vinod Kannan, Chief Executive Officer, Vistara, a déclaré, "Nous sommes très heureux de proposer un nouveau vol direct entre Paris et Mumbai. Cette liaison vient s’ajouter à notre offre actuelle entre Paris et Delhi, répondant ainsi à une forte demande des passagers qui souhaitent voyager sur Vistara entre l’Inde et la France, en toute simplicité. Notre développement stratégique permet de contribuer à l’augmentation du trafic entre nos deux pays. Cette expansion est générée par la hausse des coopérations franco-indiennes dans des secteurs tels que : le commerce, les investissements, les sciences, les technologies et l’enseignement. Nous sommes persuadés que les clients feront le choix de voler à bord de la meilleure compagnie indienne, renforçant ainsi

notre présence en Europe."

