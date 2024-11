Sébastien Gernay rejoint Blackwing

Article publié le 6 novembre 2024 par David Dagouret

Il sera le pilote pour les démonstrations et des ventes de la société suédoise.

La société suédoise, Blackwing, a annoncé sur sa page Facebook, l'arrivée d'un nouveau pilote pour les vols des ventes et des démonstrations au Benelux, La France et l'Europe du Sud. Ce nouveau pilote est Sébastien Gernay, qui est un expérimenté avec plus de 2000 heures de vol. Il était auparavant pilote des ventes auprès de la société JMB Aviation où il a travaillé près de 10 ans.

En septembre 2024, lors du Mondial de l'ULM à Blois, nous avions testé le VL-3 Revolution de JMB Aviation et le pilote lors de cet essai était Sébastien. Pour revoir l'article : Essai en vol du VL-3 Evolution (photos & vidéos)

Sébastien Gernay a déclaré : "Après presque une décennie chez JMB Aircraft, je suis super excité de rejoindre Blackwing en tant que pilote de vente/démo pour le Benelux, la France et l'Europe du Sud ! Ce fut un privilège de travailler avec les gens de JMB, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour les expériences et les amitiés que j'y ai construites. L'engagement de Blackwing pour l'excellence et l'accent mis sur la technologie de pointe, m'a sérieusement inspiré, et j'ai hâte de montrer comment leur vision se reflète dans cet avion incroyable. À bientôt là-haut !."

