JMB Aircraft et Ultralight Concept s’associent dans une coentreprise

Article publié le 9 février 2025 par David Dagouret

Ce partenariat vise à mutualiser leur expertise et leurs ressources pour renforcer leur position sur le marché des avions légers et ultra-légers.

Le constructeur JMB Aircraft et l’entreprise Ultralight Concept annoncent la création d’une coentreprise, marquant une nouvelle étape dans leur collaboration. Ce partenariat vise à mutualiser leur expertise et leurs ressources pour renforcer leur position sur le marché des avions légers et ultra-légers.

JMB Aircraft, connu pour son avion performant VL3, et Ultralight Concept, spécialiste de l’aviation légère, ambitionnent ainsi d’accélérer le développement de nouvelles solutions aéronautiques et d’améliorer leur offre pour répondre aux attentes des pilotes et des passionnés d’aviation.

Les détails de cette alliance stratégique n’ont pas encore été dévoilés, mais cette initiative reflète une tendance croissante à la coopération entre acteurs du secteur pour innover et optimiser la production dans un marché en constante évolution.

Pour rappel, lors du Mondial de l'ULM 2024, Aeroweb-fr.net avait pu tester en vol le VL-3 Evolution de JMB Aviation, revoir l'actualité : Essai en vol du VL-3 Evolution

C'est en 2022, toujours lors du Mondial de l'ULM que nous avions testé le Stampe SV4-RS durant un vol, revoir l'actualité : Le Stampe SV4-RS, la réplique ULM du légendaire Stampe - Vertongen SV-4b des années 30

Sur le même sujet