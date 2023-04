Le Vought F4U Corsair à pédales entre au musée Salis

Article publié le 4 avril 2023 par David Dagouret

Cette nouvelle création est maintenant visible au musée de l'aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais à proximité du Corsair original.

Le 16 mars dernier, nous vous présentions la nouvelle création de Philippe, le Vought F4U Corsair à pédales. Ce passionné d’aviation, pilote ULM et bricoleur autodidacte avait déjà créé des superbes T-6 à pédales qui sont maintenant exposés au musée Salis de l'aérodrome de Cerny - La Ferté Alais.



Le 02 avril dernier, c'est avec une grande fierté que Philippe a fait entré son Corsair dans ce mythique musée pour qu'il y soit également exposé. Néanmoins, cet avion à pédales ne s'est pas retrouvé à proximité de ses grands frères les T-6, mais il a retrouvé le Corsair original.



Pour rappel, Philippe s'est inspiré du Corsair qui est basé à La Ferté-Alais, immatriculé F-AZEG appartenant à Jean Salis, restauré et entretenu par l'association "Les Casques de Cuir".



Vous pouvez désormais voir les créations de Philippe parmi les avions de la collection du musée Salis de Cerny - La Ferté-Alais. Philippe nous a précisés qu'il était actuellement sur la création d'un nouvel avion à pédales, mais le modèle est tenu secret. Il nous a également précisés qu'il était en pourparlers pour que ces créations soient exposées lors de la prochaine fête aérienne de Cerny - La Ferté-Alais, le temps des hélices, qui se tiendra les 27 et 28 mai prochains.

