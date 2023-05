Vueling exploitera 278 lignes cet été, dont 51 en France

Article publié le 29 mai 2023 par David Dagouret

Vueling opèrera cet été 39 routes directes depuis les aéroports parisiens et 12 depuis les aéroports régionaux vers 14 pays.

Vueling, compagnie du groupe IAG, a annoncé son programme de vols pour l’été 2023. Ainsi, la compagnie aérienne prévoit 278 liaisons vers 104 destinations dans plus de 30 pays. Vueling propose ainsi 53 nouvelles routes en comparaison à l'été 2019, dont 22 nouvelles routes par rapport à 2022. De plus, 9 de ces 53 liaisons sont proposées pour la première fois cet été. La compagnie maintiendra cet été les niveaux de 2019 avec une prévision de croissance sur l’année de 9%.

Pour la saison estivale, Vueling opère en moyenne 700 vols par jour sur l'ensemble de son réseau, dont près de 60 % au départ de l'aéroport de Barcelone, où Vueling est leader et détient 42 % des parts de marché.

Vueling propose cet été 34 lignes au départ de ce dernier, et relance sa ligne vers Alicante avec des fréquences sur les sept jours de la semaine. La ligne Paris-Orly – Reus, lancée l’hiver dernier, a également été programmée pour la saison d’été à raison de deux fréquences par semaine.

La compagnie est présente en France depuis 2004, et demeure la référence pour les vols entre l'Espagne et la France. En effet, un passager sur trois voyageant depuis la France vers l'Espagne choisit Vueling. Pour la ligne Barcelone-France (aéroports français où opère la compagnie) plus d'un passager sur deux voyage avec la compagnie. Pour cette saison estivale, Vueling relance également sa ligne Toulouse – Barcelone, à raison de 4 fréquences par semaine.

En France, la compagnie opère cet été 39 routes directes au départ des aéroports Parisiens (Paris-Orly et Charles-de-Gaulle) en direction de l’Espagne (Lanzarote, Malaga, Barcelone, Fuerteventura, Grenade, Ibiza, Minorque, Asturies (Oviedo), Palma de Majorque, Ténériffe Sud, Valence, Reus, Alicante, Bilbao, Grande Canarie, Saint Jacques de Compostelle, Séville), l’Italie (Bologne, Bari, Rome Fiumicino, Florence, Gênes, Milan), le Portugal (Lisbonne, Porto), la Suède (Stockholm), le Danemark (Copenhague), l’Allemagne (Hambourg), la République Tchèque (Prague), le Maroc (Agadir, Tanger, Marrakech), l’Egypte (Le Caire), la Croatie (Split), l’Angleterre (Londres-Gatwick, Birmingham), Malte et l’Irlande (Dublin).

La compagnie opère également 12 liaisons depuis les aéroports situés en régions.

Depuis Bordeaux, la compagnie dessert Barcelone à raison de 7 fréquences par semaine

Depuis Nantes, la compagnie dessert Barcelone (18 fréquences/semaine), Malaga et Majorque (4 fréquences/semaine)

Depuis Marseille, la compagnie dessert Barcelone et Alger (7 fréquences/semaine)

Depuis Lyon, la compagnie dessert Barcelone (10 fréquences/semaine), Malaga et Majorque (3 fréquences/semaine)

Depuis Nice, la compagnie dessert Barcelone à raison de 14 fréquences par semaine

Depuis Bastia, la compagnie dessert Barcelone à raison de 2 fréquences par semaine (du 1er juillet au 9 septembre uniquement)

Depuis Toulouse, la compagnie dessert Barcelone à raison de 4 fréquences par semaine.

Cet été, la compagnie propose 9 nouvelles lignes à l’international (depuis Bilbao, Florence et Séville).

Les fréquences sur les lignes vers les îles Baléares et Canaries et vers les principales capitales européennes telles que Londres, Rome, Paris et Amsterdam, entre autres, se distinguent également.

En outre, la compagnie proposera 17 liaisons depuis l’aéroport de Londres-Gatwick pendant la saison estivale.

Carolyn Prowse, Directrice Commerciale, client, stratégie et réseau, a déclaré : "Le programme de cet été maintient l'essence même de la compagnie, à savoir offrir des prix compétitifs et abordables à nos clients, avec environ 300 liaisons vers plus de 100 destinations attractives. Nous restons engagés dans notre positionnement en Espagne avec un leadership remarquable à Barcelone et Bilbao, tout en consolidant notre engagement international à travers Londres-Gatwick et Paris-Orly."





