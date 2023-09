Turkish Airlines passe commande de dix Airbus A350-900 supplémentaires

Article publié le 12 septembre 2023 par David Dagouret

Turkish Airlines exploite déjà une flotte de 14 A350-900.

La compagnie nationale turque, Turkish Airlines, a annoncé une nouvelle commande de 10 A350-900 supplémentaires, ce qui porte à 40 le nombre total d'appareils de ce type. Ce dernier accord vient s'ajouter à celui annoncé en août pour quatre A350-900. Turkish Airlines exploite déjà une flotte de 14 A350-900.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus et responsable d'Airbus International, a déclaré : "Nous sommes ravis que Turkish Airlines ait décidé d'agrandir encore sa flotte en achetant 10 A350-900 supplémentaires. Avec un rayon d'action, un nombre de passagers et un confort accrus, l'A350 est la plate-forme idéale pour relier Istanbul au reste du monde. Cette nouvelle commande témoigne de la confiance accordée à notre nouvelle génération d'avions, qui offre aux compagnies aériennes une rentabilité et une efficacité imbattables. Nous sommes fiers de continuer à développer notre partenariat de longue date avec Turkish Airlines et le secteur de l'aviation de la Turquie dans son ensemble."





