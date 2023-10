Vietnam Airlines présente son programme d'hiver

Article publié le 31 octobre 2023 par David Dagouret

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, a présenté son programme des vols pour la saison hiver 2023-2024.

Au départ de la France :

Vietnam Airlines proposera quotidiennement des vols vers Hanoï et Ho Chi Minh Ville au départ de Paris-CDG à partir du 29 octobre 2023 et jusqu'au 30 mars 2024.

Fréquence quotidienne à destination de Hanoï :

Départ de Paris (CDG) à 13h10 – Arrivée à Hanoï (HAN) à 6h50 (J+1)

Départ de Hanoï (HAN) à 23h05 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h30 (J+1)

4 fois par semaine à destination de Ho Chi Minh Ville :

Départ de Paris (CDG) à 13h15 – Arrivée à Ho Chi Minh Ville (SGN) à 7h40 (J+1)

Départ de Ho Chi Minh Ville (SGN) à 23h25 – Arrivée à Paris (CDG) à 6h55 (J+1)

Au départ du Vietnam :

Grâce à ses 2 hubs principaux (Ho Chi Minh et Hanoï), Vietnam Airlines dessert plus de 50 destinations en Asie et en Océanie.

À partir du 7 décembre 2023, Vietnam Airlines assurera une liaison directe avec Perth (Australie), à raison de trois allers-retours par semaine effectués par des avions Boeing 787 Dreamliner.

Le vol VN791 au départ de Ho Chi Minh décollera à 15h50 les lundis, jeudis et samedis pour atterrir à Perth à 23h05 le même jour (heure locale).

Le vol VN790 au départ de Perth décollera à 00h50 les mardis, vendredis et dimanches, pour atterrir à Ho Chi Minh City à 06h10 le jour suivant.

