Air France a dévoilé les nouvelles cabines de ses Embraer 190

Article publié le 8 juin 2024 par David Dagouret

Ces nouvelles cabines ont été dévoilées lors du salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg.

Le 28 mai 2024, à l’occasion du salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg (Allemagne), Air France a dévoilé en avant-première les nouvelles cabines prochainement installées sur l’ensemble des Embraer 190 opérés par sa filiale régionale HOP!. Le premier avion ainsi réaménagé s’envolera à l’automne 2024.

Avec le renouvellement de ses cabines, l’Embraer 190 disposera de 110 nouveaux sièges dans une configuration 2-2. Chaque siège sera habillé de cuir et doté de mousses ergonomiques. Inclinable jusqu’à trois pouces, le fauteuil offrira une largeur d’assise de 46 cm, une tablette, des espaces de rangements, d'accoudoirs relevables et un porte-veste. La têtière sera ajustable en hauteur et sur les côtés.

À hauteur de regard, chacun disposera d’un support rétractable à la surface nervurée, afin de positionner son smartphone ou sa tablette. Des ports USB A et C permettront de recharger ses appareils personnels, y compris un ordinateur portable. Un double porte gobelet sera intégré.

À bord, les clients Business pourront s’installer sur les premiers rangs de l’appareil. Un rideau mobile isolera cette cabine et à compter de janvier 2025, chaque client disposera d’un siège laissé libre à ses côtés.

Air France s’associe au fabricant français Expliseat, travaillant avec Andrea Mocelli. Ces sièges seront produits en France à Angers. Le réaménagement des Embraer 190 débutera ensuite sur le site de maintenance de HOP! à Clermont-Ferrand après l’été.

