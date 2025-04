Emirates dévoile sept nouvelles destinations desservies par l'A350

Article publié le 1 avril 2025 par David Dagouret

Le calendrier estival de la compagnie annonce de nouveaux vols en A350 vers Tunis, Amman, Istanbul, Dammam, Hô Chi Minh-Ville, Bagdad et Oslo.

Emirates a révélé les sept prochaines villes qui seront desservies par son nouvel A350, alors que de nouveaux appareils entrent en service. Avec cette nouvelle phase de déploiement de l'A350 sur son réseau, la compagnie étend son offre vers des destinations courtes et moyen-courrier au Moyen-Orient, dans la région du Golfe (GCC) et en Europe. Pour la première fois, l'A350 d'Emirates fera également son entrée en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Les nouvelles destinations desservies par l'A350 :

A partir du 1er juin, Emirates opérera en A350 six fois par semaine (tous les jours sauf le mardi) vers Tunis sur les vols EK 747/748.

Amman sera desservie quotidiennement par l'A350 Emirates sur les vols EK 905/906 à partir du 1er juin également.

L'A350 Emirates effectuera son premier vol vers Istanbul et y opérera quotidiennement sur les vols EK 117/118 dès le 1er juillet.

Dammam, en Arabie saoudite, accueillera également l'A350 Emirates à partir du 1er juillet sur les vols EK 827/828.

Le premier vol quotidien EK 364/365 de l'A350 Emirates en Asie du Sud-Est sera effectué le 1er août vers Hô Chi Minh-Ville.

L'A350 desservira Bagdad trois fois par semaine (les lundis, mercredis et dimanches) sur les vols EK 941/943 à partir du 3 août.

L'A350 fera enfin ses débuts à Oslo à partir du 1er septembre sur les vols quotidiens EK 159/160.

En plus de ces nouvelles destinations, Emirates ajoutera davantage de vols en A350 vers Bahreïn et Koweït City. Bahreïn deviendra une destination entièrement desservie par l'A350 avec l'ajout du troisième vol quotidien EK 835/836 à compter du 1er juin. Koweït City bénéficiera d'une seconde rotation quotidienne EK 857/858 sur l'A350.

De plus, Bologne accueillera son premier A350 dès le 1er mai, soit un mois plus tôt que la date initialement annoncée.

Lyon accueillera également l'A350 pour sa liaison quotidienne entre Lyon et Dubaï à compter du 1er juin prochain.

Adnan Kazim, Vice-Président Exécutif et Directeur Commercial d'Emirates, a déclaré : "Le déploiement stratégique de l'A350 sur des zones géographiques variées d'Europe, du Moyen-Orient et du Golfe, d'Afrique et d'Asie du Sud-Est nous permet d'exploiter la flexibilité et l'efficacité opérationnelle de l'appareil, tout en offrant aux passagers une expérience premium avec des options de voyage étendues. Nos nouvelles cabines, comprenant les cabines Affaires et Économie Premium, ainsi que de De nombreux nouveaux aménagements dans toutes les classes, sont désormais disponibles dans plus de villes que jamais auparavant. L'arrivée de ce nouvel avion au sein de notre réseau nous permet de renforcer notre positionnement attractif et compétitif en tant que compagnie de référence pour les voyageurs exigeants, en offrant des options de connectivité uniques et des expériences à bord inégalées."





