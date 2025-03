Korean Air renouvelle ses salons d'aéroport et lance une classe Économie Premium

Article publié le 31 mars 2025 par David Dagouret

Dans le cadre de sa stratégie d'amélioration des services, Korean Air modernise ses salons d'aéroport et introduit des cabines Premium Economy, marquant une nouvelle étape après le lancement de sa nouvelle identité visuelle en amont de l'intégration d'Asiana.

La compagnie aérienne va étendre et moderniser ses salons actuels au terminal 2 de l'aéroport international d'Incheon, son principal hub en Corée du Sud. Deux nouveaux salons de jardin de classe Prestige seront aménagés dans les ailes est et ouest, ajoutés lors de la quatrième phase d'agrandissement de l'aéroport. Ces améliorations accompagneront l'augmentation du trafic passagers associé au transfert d'Asiana Airlines dans les nouvelles ailes du Terminal 2 ouvertes depuis décembre 2024.

Le salon Prestige Class Lounge de l'aile est verra sa superficie doubler, tandis que le Miler Club Lounge bénéficiera également d'une extension. Ces quatre salons s'ouvriront progressivement à partir d'août 2025, offrant un espace plus vaste pour une expérience client optimisée.

Par ailleurs, le salon Première classe et le salon Prestige de l'aile ouest feront l'objet d'une rénovation complète avant leur réouverture en avril 2026. Une fois ces améliorations achevées, Korean Air exploitera six salons à Incheon d' une surface totale multipliée par 2,5 et une capacité d'accueil doublée. Le salon First Class sera repensé en un espace exclusif, réinterprétant les standards des salons d'aéroport pour offrir une expérience digne des hôtels de luxe. La compagnie aérienne souhaite offrir un cadre alliant élégance, raffinement et confort.

L'offre de restauration connaîtra une transformation majeure avec des cuisines ouvertes servant des plats préparés à la minute. Des barmen et des baristas serviront des cocktails, des grands crus et des boissons sur demande, tandis que des artisans boulangers et pâtissiers proposeront des viennoiseries, des pizzas et des desserts raffinés. Un bar à nouilles authentique viendra compléter cette expérience gastronomique avec des spécialités fraîchement cuisinées.

Korean Air repense l'expérience de ses salons d'aéroport en rénovant également ceux des principaux hubs internationaux. Les salons de Los Angeles (LAX) et de l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK) seront entièrement réaménagés, avec des espaces inspirés de l'atmosphère unique de chaque ville.

Parallèlement, la compagnie enrichit son application mobile avec une nouvelle fonctionnalité permettant aux passagers d'accéder en temps réel aux informations essentielles sur ses salons : localisation, équipements, options de réservation et niveau d'affluence. Un service conçu pour optimiser leur expérience et leur confort avant le vol.

Korean Air répond à la demande croissante du marché en introduisant des sièges Premium Economy. Dans cette optique, la compagnie modernisera 11 Boeing 777-300ER, remplaçant les cabines de Première classe par des cabines Premium Economy.

Le premier appareil réaménagé entrera en service au deuxième semestre 2025 avec une configuration en trois classes : Prestige (Business), Premium Economy et Economy. La transformation de la flotte se poursuivra jusqu'en 2026, permettant d'élargir l'offre Premium Economy sur un plus grand nombre de liaisons.

