RRJ rejoint Vista avec un investissement en fonds propres de 600 millions de dollars

Article publié le 1 avril 2025 par David Dagouret

RRJ Capital est une société de capital-investissement basée à Singapour qui gère actuellement 25 milliards de dollars de capitaux à long terme.

Vista a signé un accord définitif pour un investissement en fonds propres de 600 millions de dollars de la part d'un consortium d'investisseurs dirigé par RRJ Capital

Cet investissement optimisera la structure du capital du Groupe, améliorera la génération de flux de trésorerie et réduira l'endettement. Il s'inscrit dans l'engagement fort de Vista à accélérer son désendettement, à diversifier sa base d'investisseurs et à renforcer davantage sa position financière.

Andalusian Private Capital et d'autres investisseurs participeront également aux côtés de RRJ Capital, apportant une expertise variée et un réseau mondial élargi. Ils rejoignent les actionnaires existants, notamment Rhône Group LLC, qui investit dans Vista depuis de nombreuses années.

Fondée en 2011 par Richard Ong et Charles Ong, RRJ Capital est une société de capital-investissement basée à Singapour qui gère actuellement 25 milliards de dollars de capitaux à long terme. RRJ se concentre stratégiquement sur des secteurs clés tels que l'énergie, les transports, la logistique, les services financiers et la santé. La société a investi plus de 1,5 milliard de dollars en capital à long terme dans diverses entreprises du secteur aéronautique, notamment la location d'avions, la restauration aérienne et l'aviation privée. Avec un portefeuille diversifié en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis, RRJ a une longue expérience de collaboration transfrontalière fluide.

Richard Ong , fondateur et PDG de RRJ Capital, a déclaré : "RRJ est très heureux de devenir un partenaire de long terme de Vista, la première entreprise mondiale d'aviation privée. Avec plus de 20 ans d'innovation dans l'industrie et une présence mondiale sur tous les marchés, cet investissement stratégique marque un nouveau chapitre passionnant dans notre parcours commun."

Thomas Flohr , fondateur et président de Vista, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui constitue un soutien fort à notre stratégie et à notre vision à long terme, tout en nous apportant d'excellents partenaires pour les années à venir. Nous sommes ravis d'accueillir RRJ Capital et le reste du consortium au sein de notre base d'investisseurs soigneusement sélectionnés et nous nous réjouissons de travailler avec Richard et son équipe pour soutenir la prochaine phase de croissance de Vista."