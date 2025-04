easyJet annonce deux nouvelles lignes internationales depuis Nantes

Article publié le 1 avril 2025 par David Dagouret

La compagnie orange renforce son offre avec l'ouverture de deux nouvelles liaisons vers Madrid, en Espagne, et Budapest, en Hongrie, dès le 27 octobre 2025.

easyJet a annoncé le lancement de deux nouvelles liaisons internationales depuis Nantes : Madrid, en Espagne, et Budapest, en Hongrie. Ces deux nouvelles destinations depuis Nantes seront opérationnelles dès le 27 octobre, à raison de deux vols hebdomadaires, les lundis et vendredis. Ces liaisons viennent renforcer l'offre depuis la base nantaise d'easyJet, qui a récemment annoncé l'ouverture d'une ligne à destination de La Canée, en Grèce.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d'easyJet pour la France a déclaré : "En tant que première compagnie à Nantes, nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de deux nouvelles lignes, à l'automne prochain, vers l'Espagne et la Hongrie, avec des vols à destination de Madrid et Budapest, une exclusivité easyJet. Ces nouvelles liaisons permettront aux habitants de Nantes et sa région de découvrir ces deux capitales européennes dynamiques, dont la richesse culturelle et la beauté ne manqueront pas d'éblouir les voyageurs. En tant que première compagnie régionale en France hors Paris, nous poursuivons nos efforts pour offrir, au meilleur prix, un réseau attractif de destinations."

Hervé Bidet, Directeur Commercial et Marketing de l'aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports, a déclaré : "L'ouverture des lignes vers Madrid et Budapest avec easyJet renforce notre connectivité en Europe de façon significative. Nous sommes particulièrement fiers d'ajouter Budapest à notre réseau de destinations directes, en tant que nouvelle capitale et nouveau pays, portant ainsi à 26 le nombre de pays desservis. Cette connexion entre Nantes et un autre aéroport du réseau VINCI Airports témoigne aussi d'une belle dynamique au bénéfice de l'ouverture des territoires."





