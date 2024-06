Emirates poursuit la rénovation de ses cabines

Article publié le 2 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne va rénover 71 cabines supplémentaires d'Airbus A380 et Boeing 777.

Emirates annonce la remise à neuf de 43 A380 et 28 B777 supplémentaires, portant ainsi son programme de modernisation de cabines à 191 avions. Le plan initial prévoyait la rénovation complète de 120 appareils, dont 67 A380 et 53 B777.

Jusqu'à présent, Emirates a réaménagé 22 A380, et en juillet 2024, le premier B777 bénéficiera d’un renouvellement complet de son intérieur. Il faut compter environ deux semaines pour rénover chaque B777 avant sa remise en service. Il est prévu de rénover la Première Classe, d'installer de nouveaux sièges en Classe Affaires dans une nouvelle configuration 1-2-1, et d'ajouter 24 sièges en classe Économie Premium.

Avec l'ajout de la classe Économie Premium, le B777 d'Emirates sera configuré avec 332 sièges répartis en quatre classes de voyage, dont 8 suites en Première Classe, 40 sièges en Classe Affaires et 260 sièges en Classe Économique. Pour faire de la place à la nouvelle classe Économie Premium, 50 sièges seront retirés en Classe Économique.

Une fois que le dernier avion sera sorti du programme de modernisation et que le projet sera entièrement achevé, la compagnie aérienne aura installé 8 104 sièges nouvelle génération en classe Économie Premium, rénové 1 894 suites en Première Classe, et amélioré 11 182 sièges en Classe Affaires et 21 814 sièges en classe Économique.

Emirates exploite actuellement ses A380 rénovés et équipés de sièges en classe Économie Premium à destination de New York JFK, Los Angeles, San Francisco, Houston, Londres Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne, Singapour, Mumbai, Bangalore, Sao Paulo et Dubaï.

