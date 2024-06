Le P2012 STOL de Tecnam reçoit la certification de l'EASA pour les approches à forte pente

Article publié le 8 juin 2024 par David Dagouret

L'appareil avait reçu sa certification de type de l'EASA, le 27 mars dernier.

Tecnam a annoncé, le 28 mai 2024, que le P2012 STOL a reçu la certification de l'EASA pour les approches à forte pente jusqu'à 10°.

L'avion P2012 STOL, spécialement conçu pour les opérations de décollage et d'atterrissage courts, est conçu et adapté pour opérer à partir d'aéroports et de pistes d'atterrissage caractérisés par des pistes extrêmement courtes et des contraintes opérationnelles extrêmes.

Francesco Sferra, directeur des ventes et du développement commercial de Tecnam P2012 - Special Mission Platforms, a déclaré : "Avec ses performances impressionnantes sur terrain court et sa certification d'approche à 10 degrés, il n'y a pas de piste inaccessible pour le dernier P2012 STOL."

