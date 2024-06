Norse Atlantic Airways et P&O Cruises signent un partenariat

Article publié le 8 juin 2024 par David Dagouret

Les deux sociétés ont signé un partenariat pour la saison hivernale 2024/2025 de croisières vers les Caraïbes.

La compagnie aérienne Norse Atlantic Airways a annoncé son partenariat avec P&O Cruises pour la prochaine saison hivernale 2024/2025 de croisières vers les Caraïbes.

Du 24 novembre 2024 au 25 mars 2025, Norse Atlantic Airways opérera un vol hebdomadaire pour P&O Cruises chaque vendredi, de Manchester à Antigua (Barbade). La compagnie assurera également des vols chaque samedi, deux fois par mois, au départ de Londres-Gatwick et de Manchester vers Antigua.

Bjorn Tore Larsen, Directeur Général et fondateur de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à P&O Cruises pour les voyages aériens des croisières hivernales 2024/2025 vers les Caraïbes. Cette collaboration reflète notre engagement commun à offrir des expériences de voyage exceptionnelles à nos clients. Nos avions modernes et nos produits de qualité offriront aux passagers un voyage mémorable et confortable dès leur embarquement. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers de P&O tout au long de la saison à venir et de contribuer à la réussite de leurs vacances dans les Caraïbes."

Le président de P&O Cruises, Paul Ludlow, a déclaré quant à lui : "Je suis ravi que Norse Atlantic Airways soit l'un de nos partenaires aériens à proposer des vols pour nos croisières dans les Caraïbes cet hiver. Ce partenariat nous permet d'offrir une expérience de vol sur-mesure reflètant les standards de qualité élevées que nos clients attendent pour leurs vacances avec P&O Cruises. Ensemble, nous nous engageons à offrir un voyage exceptionnel et sans faille. Nous emmenons nos clients vers les vacances de leurs rêves aux Caraïbes avec la facilité et le confort qu'ils attendent."





