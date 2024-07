Farnborough 2024 : Boom dévoile le cockpit de son futur avion supersonique (photos)

Article publié le 29 juillet 2024 par David Dagouret

Boom a également présenté un simulateur grandeur nature d'Overture. Des anciens pilotes de Concorde ont testé le simulateur.

Lors du salon aéronautique international de Farnborough, Boom a dévoilé le poste de pilotage et le simulateur grandeur nature de son futur avion supersonique, Overture.

Avant la présentation du poste de pilotage, Boom a mené des recherches en vol simulé avec des pilotes des compagnies aériennes du monde, et a invité d'anciens pilotes de Concorde à faire l'expérience du pilotage de l'Overture au salon aéronautique international de Farnborough.

L'ancien pilote en chef du Concorde pour British Airways, Mike Bannister, a rejoint Boom au salon et a volé dans le simulateur de pont d'envol d'Overture. M. Bannister a effectué plus d'heures de vol sur Concorde que n'importe quel autre pilote, et il est devenu le premier pilote à voler à la fois sur Concorde et sur le simulateur Overture.

M. Bannister a déclaré : "Je suis convaincu depuis longtemps qu'Overture est le successeur légitime de Concorde.Après avoir fait l'expérience du poste de pilotage d'Overture, qui est incroyablement bien conçu et agréable à piloter, mon excitation et mon enthousiasme pour cet avion n'ont fait que s'intensifier."





Les pilotes du Concorde travaillaient dans un cockpit équipé de centaines de commandes, d'interrupteurs et de boutons - si nombreux qu'il fallait un mécanicien navigant en plus du pilote et du copilote, qui était responsable de nombreuses opérations aujourd'hui automatisées sur Overture. Concorde était également doté d'un nez se baissant mécanique pour résoudre les problèmes de visibilité au décollage et à l'atterrissage.

Intégrant la suite avionique Honeywell Anthem de nouvelle génération, le tout nouveau poste de pilotage de Boom simplifie considérablement le nombre de commandes que l'on trouvait auparavant sur le Concorde grâce à l'utilisation de grands écrans tactiles. Overture éliminera le besoin du nez baissé de Concorde grâce à un système de vision à réalité augmentée, qui comprend un dispositif de pointe porté sur la tête par Universal Avionics. Les pilotes peuvent atterrir en toute sécurité en utilisant l'atterrissage automatique ou les vues de réalité augmentée fournies sur un dispositif porté sur la tête et sur l'écran de vol principal du pilote.

Enfin, les pilotes du Concorde utilisaient un manche à balai traditionnel pour piloter l'avion. Le poste de pilotage d'Overture introduit des commandes latérales à retour de force qui permettent aux pilotes de contrôler l'avion tout en ressentant physiquement les réactions de l'appareil et les signaux émis par le copilote ou le pilote automatique. Boom a travaillé avec BAE Systems pour intégrer les sticks latéraux de contrôle actif dans le simulateur de poste de pilotage Overture présenté au salon international de l'aéronautique de Farnborough.

Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic a déclaré : " Les passagers et les compagnies aériennes sont avides de vols supersoniques. L'Overture est doté d'un tout nouveau poste de pilotage, qui tient compte des commentaires des pilotes, ce qui se traduit par une expérience de vol à la fois innovante et immédiatement familière."

