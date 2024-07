Farnborough 2024 : Luxair commande des Boeing 737 Max-10

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie a signé une commande pour quatre exemplaires du plus grand modèle du 737 Max.

Luxair a annoncé la signature d'une commande auprès du constructeur américain Boeing. Cette commande a été passée lors du salon aéronautique de Farnborough. Un an après avoir acheté les modèles Boeing 737 Max-7 et 737 Max-8, Luxair a donc passé une commande pour deux avions 737 Max-10 avec des options pour deux autres. Le 737-10 est le plus grand modèle de la famille Max.

Luxair exploite actuellement une flotte régionale de 21 avions, dont deux 737 Max-8 loués et huit 737NG.

Gilles Feith, PDG de Luxair a déclaré : "L'achat du 737-10 est une nouvelle étape dans le positionnement de Luxair pour son avenir avec l'investissement dans la dernière technologie d'avion qui soutiendra les plans de croissance de Luxair et la décarbonisation de notre flotte. Les modèles 737 MAX présentent de nombreux points communs, ce qui permet à la compagnie aérienne de réaliser d'importantes économies opérationnelles."

Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : "Avec trois membres de la famille 737 MAX dans sa flotte, Luxair aura la flexibilité d'utiliser l'avion de la bonne taille en fonction de la demande du marché. Nous apprécions que Luxair ait choisi le 737-10 pour soutenir sa croissance et améliorer l'expérience des passagers, tout en bénéficiant des avantages liés à l'exploitation d'une flotte de plus en plus économe en carburant."





