A lire : Prototypes expérimentaux Dassault, 1960-1988

Ce livre décrit le développement de ces avions prototypes au travers de leur définition technique, de leur construction et de leurs essais, en lien avec les évolutions des besoins de l’armée de l’Air.

Découvrez les prototypes expérimentaux Dassault grâce à cet ouvrage enrichi de nombreux documents, illustrations et photographies originales d’époque recueillis par l’auteur depuis près de vingt ans auprès des acteurs majeurs de ces programmes.

La société de Marcel Dassault a développé à partir des versions du Mirage III des avions prototypes expérimentaux militaires, qui, s’ils ne connurent pas de carrière opérationnelle, contribuèrent aux progrès techniques intégrés sur les autres types d’avions produits en série.

À ce jour, aucun livre ne retrace et ne rassemble la genèse et l’histoire complète de ces Mirage prototypes expérimentaux Dassault.

À partir du contexte des différentes époques abordées, ce livre décrit le développement de ces avions prototypes au travers de leur définition technique, de leur construction et de leurs essais, en lien avec les évolutions des besoins de l’armée de l’Air.

L’auteur : Hervé Beaumont est dirigeant d’entreprise et professeur en écoles de commerce. En parallèle de ses activités, il a rédigé des articles pour les importantes revues spécialisées en aviation, a donné des conférences, a participé à des documentaires filmés et a écrit plus d’une dizaine d’ouvrages de référence, consacrés aux Mirage IV A/P, Mirage III, Mirage 5, Mirage F1, Mirage 2000, Mirage 2000 N, Forces Aériennes Stratégiques et aux Avions Nucléaires Français.

