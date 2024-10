Clap de fin pour CSA Czech Airlines

Article publié le 26 octobre 2024 par David Dagouret

Le dernier vol de la compagnie tchèque aura lieu ce soir entre Paris et Prague.

CSA Czech Airlines a été créée le 06 octobre 2024 et est la compagnie nationale de la République Tchèque. Elle est basée à l'Aéroport de Prague-Václav-Havel. Elle faisait partie depuis 2001 de l'alliance aérienne "Skyteam".

Après plus de 100 ans d'existence, CSA Czech Airlines cessera son activité en tant que compagnie indépendante et son code "OK" disparaitra également. Le dernier vol de la compagnie tchèque aura lieu ce soir sous le numéro OK767. L'Airbus A320 immatriculé OK-IOO, décollera de Paris à 20h40 environ et atterrira à 22h00 à Prague, marquant ainsi la fin de la compagnie.

CSA Czech Airlines quittera officiellement l'alliance "Skyteam" dès demain le 27 octobre 2024.

Néanmoins, il sera encore possible de voir la livrée de CSA Czech Airlines, car certains appareils voleront encore, mais pour la flotte de la compagnie Smartwings et sous le numéro de code "QS".

Cela fait très longtemps que CSA Czech Airlines subit des gros problèmes financiers et sa fin était écrite depuis un moment déjà. Rappelons que Smartwings était entré, en 2019, dans le capitale de CSA Czech Airlines à hauteur de 98 %.

