Hi Fly accueille deux nouveaux Airbus A330-200 dans sa flotte

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

Ces deux appareils sont configurés en classe économique pouvant accueillir 345 et 361 passagers.

Hi Fly, spécialiste de la location avec équipage et compagnie aérienne charter opérant à l'échelle mondiale, a annoncé l'expansion de sa flotte avec l'ajout de deux Airbus A330-200, immatriculés 9H-MFS et 9H-HFL.

Les nouveaux A330-200 sont exclusivement configurés pour la classe économique et peuvent accueillir respectivement 345 et 361 passagers. L'intérieur des avions a été récemment rénové, avec notamment de nouveaux revêtements de sièges et tapis en cuir.

Antonios Efthymiou, PDG de Hi Fly a déclaré : "Nous développons activement notre flotte à un rythme soutenu, et nous sommes ravis d'accueillir ces deux nouveaux Airbus A330-200. Ces ajouts améliorent parfaitement notre offre de services et nous permettront de proposer une gamme d'options encore plus large pour répondre à la demande mondiale croissante de nos services."





