Turkish Airlines s'envole pour Santiago du Chili

Article publié le 1 octobre 2024 par David Dagouret

Santiago devient la 26e destination de la compagnie turque vers le continent américain.

À partir du 18 décembre 2024, Turkish Airlines lancera quatre vols hebdomadaires entre Istanbul et Santiago, avec une escale à Sao Paulo dans les deux sens. Cette nouvelle route porte à 26 le nombre total de destinations desservies sur le continent américain.

Le programme des vols sera le suivant :

TK215 IST 20h35 GRU 04h15 le lundi, mercredi, jeudi et samedi

TK215 GRU 05h50 SCL 09h45 le mardi, jeudi, vendredi et dimanche

TK216 SCL 11h40 GRU 15h15 le mardi, jeudi, vendredi et dimanche

TK216 GRU 16h50 IST 11h20 le mardi, jeudi, vendredi et dimanche

Ahmet Bolat, Président du Conseil d'Administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "En tant que compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de pays, nous continuons à lier les continents et les cultures. Avec le lancement de vols vers Santiago, notre 26ème destination dans les Amériques, nous réaffirmons notre engagement à étendre notre réseau mondial de vols et à offrir aux voyageurs des options de connectivité inégalées. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers à bord pour qu'ils fassent l'expérience de nos services et de notre hospitalité turque de renommée mondiale, tout en découvrant la captivante beauté du Chili, de la Türkiye et d'ailleurs."

Nicolas Claude, Directeur Général de l'aéroport SCL Nuevo Pudahuel, a déclaré : "Nous sommes ravis que Turkish Airlines commence à desservir l'aéroport de Santiago à partir d'Istanbul en décembre de cette année. Cette nouvelle liaison entre le Chili et la Türkiye augmentera la connectivité aérienne des deux pays, permettant aux Chiliens de se rendre plus facilement à Istanbul et en Extrême-Orient. Ce nouveau partenariat avec cette compagnie aérienne de premier ordre renforcera les relations économiques et touristiques entre le Chili et la Turquie. Nous garantissons un accueil chaleureux à Turkish Airlines, en mettant tout en œuvre pour assurer le succès commercial et opérationnel de cette nouvelle liaison. Bienvenue à Turkish Airlines."





