Qatar Airways inaugure son premier vol avec un Boeing 777 équipé de Starlink

Article publié le 2 novembre 2024 par David Dagouret

Ce vol inaugural a été effectué le 22 octobre dernier entre Doha et Londres.

Qatar Airways a inauguré son premier vol avec un Boeing 777 équipé de Starlink. Ce vol inaugural a été effectué le 22 octobre dernier entre Doha et Londres. Qatar est la première compagnie du Moyen-Orient à proposer la connexion internet via Starlink.

Starlink est gratuit pour tous les passagers et fonctionne de porte à porte. Conçue par SpaceX, Starlink est la première et la plus grande constellation de satellites utilisant une orbite terrestre basse.

La compagnie nationale de l'État du Qatar proposera internet sur 12 Boeing 777-300 de sa flotte contre trois initialement d'ici la fin de l'année 2024. Qatar Airways proposera cette connexion à l'été 2025 sur sa flotte d'Airbus A350.

Badr Mohammed Al-Meer, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes enchantés de lancer notre premier vol équipé de Starlink, renforçant ainsi la position de Qatar Airways en tant que leader de l'industrie aéronautique. Cette avancée, couplée à notre engagement à équiper rapidement l'ensemble de notre flotte moderne de cette technologie, illustre notre quête continue de redéfinir l'expérience passager. Grâce à la connectivité fluide et fiable offerte par Starlink à bord, nous rapprochons nos passagers de ce qui leur est le plus cher, même à 35 000 pieds d'altitude, faisant de chaque voyage un moment inoubliable."

Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré : "Au fil du temps, vous verrez que c'est de mieux en mieux. C'est le minimum et ça ne fait que s'améliorer à partir d'ici."





Sur le même sujet