ULM : création d'une nouvelle fédération, la F.A.R.U.L.M

Article publié le 20 novembre 2024 par David Dagouret

La Fédération des Activités Récréatives de l'Ultra Léger Motorisé souhaite offrir à ses adhérents la possibilité de pratiquer l’ULM de façon récréative et de défendre cet aspect purement "loisir" de l’activité.

Une nouvelle fédération a été créée dans le monde de l'Ultra Léger Motorisé (ULM) la F.A.R.U.L.M pour Fédération des Activités Récréatives de l'Ultra Léger Motorisé.

La F.A.R.U.L.M a été fondée par des passionnés et bénévoles dont le Président est Pierre-Emmanuel LECLERE, pilote depuis plus de 20 ans, qui exercé 10 ans au sein de la FFPLUM.

Cette nouvelle organisation, qui est basée à l'aérodrome de Saint-Hippolyte (LF3755), souhaite représenter et défendre les intérêts des pratiquants ULM.

Les projets de cette nouvelle fédérations semblent nombreux mais une de leurs premières missions est de "stopper l’inflation réglementaire". La F.A.R.U.L.M ne souhaite pas revenir 25 ans en arrière avec seulement des appareils de tubes et de toiles mais il semble important pour cette organisation de ne pas perdre l'esprit de l'ULM à la française. C'est pourquoi, cette fédération est contre l'intégration d'une masse maximale au décollage (MTOW) à 600 kg dans la législation française et rejette le concept des "ULM.S" pour la France.

La F.A.R.U.L.M souhaite défendre l'esprit de l'ULM et même si cette pratique peut être en phase avec l'innovation, pour la F.A.R.U.L.M l'innovation n'est pas synonyme avec une augmentation de la masse de l'appareil.

Emmanuel LECLERE, Président de la F.A.R.U.L.M a précisé : "Revenons aux fondamentaux de l’ULM en cohérence avec les lois de la physique : dans le domaine aéronautique, lutter contre les masses a toujours été, et sera toujours au cœur de la discipline ! Ceci offre d’ailleurs d’immenses opportunités en termes de développement et d’innovations de l’ULM. Nous devons donc rester très vigilants et veiller à promouvoir cet esprit."

Une autre chose importante pour cette nouvelle fédération, c'est la communication et le dialogue. Elle souhaite communiquer, expliquer et dialoguer ouvertement avec les pratiquants ainsi qu'avec les administrations. D'après son président "Il est donc fondamental de renouer des liens étroits avec la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), et de promouvoir à nouveau la liberté de notre passion."

Concernant d’autres sujets règlementaires, la F.A.R.U.L.M souhaite proposer un arrêté spécifique concernant les pilotes d'ULM dont le constructeur a cessé toute activité, ainsi qu'un arrêté pour aux ULM de moins de 115/130 kg de masse à vide de bénéficier d’une réglementation "allégée" comme inspiré des Etats-Unis avec la Part 103.

Enfin, la F.A.R.U.L.M a précisé que ses actions ne se positionne nullement en opposition à celles de la FFPLUM mais elle souhaite être complémentaire. La F.A.R.U.L.M. souhaite offrir à ses adhérents la possibilité de pratiquer l’ULM de façon récréative et de défendre cet aspect purement "loisir" de l’activité.

Emmanuel LECLERE, Président de la F.A.R.U.L.M a indiqué : "Notre action s’étend par conséquent hors du cadre de la compétition sportive en tant que telle, et légitimement mise en œuvre par la F.F.Pl.U.M. et le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative pour les compétiteurs de notre activité. Notre Fédération privilégie plutôt un cadre souple et adapté aux besoins des pratiquants de loisir, afin de préserver la liberté de voler hors d’un cadre règlementaire spécifiquement adapté à une minorité compétitrice."

Emmanuel LECLERE, Président de la F.A.R.U.L.M a précisé : "Le mouvement ULM ne se résume pas à une photo prise à un instant précis. Il s’agit au contraire d’une aventure humaine et technologique qui se caractérise par presque 50 années de passion et d’engagement. C’est l'ensemble de cette histoire que nous devons défendre, car elle porte en elle les valeurs de liberté, d’innovation et d’audace qui ont toujours caractérisé notre communauté et qui ont fait de la France un pays phare de l’ULM. Ce travail de long terme est indispensable à la pérennité de l’ULM. C’est dans cet esprit, et pour répondre à ces objectifs, que nous avons cherché à constituer une équipe diversifiée, totalement bénévole, constituée de véritables passionnés, spécialistes dans leurs domaines respectifs, et dont l’expérience significative s’est forgée au cours de plusieurs décennies de vol. Nous sommes à l’aube d’un nouveau chapitre, nous partons d'une page blanche et je suis convaincu qu’ensemble, nous pourrons faire face à ces défis et préserver ce qui fait la beauté et la singularité de l’ULM. Restons unis, vigilants, et déterminés à défendre cette liberté."





