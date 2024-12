easyJet a lancé en France trois lignes vers la Laponie

Article publié le 9 décembre 2024 par David Dagouret

easyJet a annoncé le lancement de trois nouvelles lignes à destination de Rovaniemi en Laponie (Finlande). Ces nouvelles lignes sont disponibles depuis ses bases de Bordeaux, Nice et Lyon. Ces nouvelles lignes ont été lancées le 30 novembre dernier à destination de Rovaniemi, ville où abrite le village officiel du Père Noël.



Les liasons Bordeaux - Rovaniemi et de Lyon - Rovaniemi seront opérées à raison de deux vols par semaine, les mercredis et les samedis.

La liaison entre Nice et Rovaniemi sera également opérée à raison de deux vols par semaine, les mardis et les samedis.



easyJet exploite déjà une liaison entre Paris-CDG et Rovaniemi. Cette liaison fête son premier anniversaire.



En parallèle, et pour la deuxième année consécutive, easyJet installe tout le long du mois de décembre des boîtes aux lettres spéciales dans certains aéroports qui desservent Rovaniemi, dont Paris-CDG.



Les jeunes voyageurs transitant par les aéroports de Berlin, Genève et Paris-CDG pourront déposer leurs lettres au Père-Noël dans des boîtes aux lettres aux couleurs d’easyJet, disponibles au niveau du Terminal 2D (T2D) de Paris-CDG.

