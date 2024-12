Le premier Airbus A321XLR de Qantas entre dans la chaîne d'assemblage final

Article publié le 6 décembre 2024 par David Dagouret

Qantas se rapproche de la réception de son premier Airbus A321XLR, l'avion entrant dans la chaîne d'assemblage final sur le site de production d'Airbus à Hambourg, en Allemagne.

Il s'agit d'une étape importante dans le programme de renouvellement de la flotte du groupe, avec l'assemblage des principaux éléments de la cellule de l'avion, notamment les fuselages avant et arrière, les ailes et l'emblématique queue du Flying Kangaroo.

L'avion, dont la livraison est prévue en avril 2025, sera le premier des 28 A321XLR en commande ferme (avec des options de droit d'achat pour d'autres) dans le cadre du remplacement progressif de la flotte de Boeing 737 du groupe au cours de la prochaine décennie. QantasLink exploite déjà les nouveaux appareils A220, le cinquième devant entrer en service d'ici la fin de l'année.

Au début du mois, Iberia a été la première compagnie aérienne au monde à effectuer un vol commercial avec l'A321XLR. Lorsque le premier de ces appareils de nouvelle génération prendra place dans le ciel australien l'année prochaine, les clients de Qantas seront les premiers en Asie-Pacifique à découvrir l'Airbus A321XLR.

Ce nouveau type d'avion, immatriculé VH-OGA, sera d'abord utilisé sur les vols intérieurs actuellement assurés par des 737.

En prévision de l'arrivée du premier A321XLR, l'ingénierie de Qantas a reçu près de 800 nouvelles pièces d'outillage et la formation des pilotes est en cours, ces derniers passant jusqu'à 60 heures dans le nouveau simulateur avant d'entrer dans le poste de pilotage.

Vanessa Hudson, PDG du groupe Qantas, a déclaré : "Ces nouveaux appareils font partie du plus grand programme de renouvellement de la flotte domestique de l'histoire de Qantas, qui apporte des améliorations significatives pour les clients et des opportunités de carrière pour notre personnel. L'A321XLR est un avion fantastique, qui offre un vol plus confortable aux clients et dont le rayon d'action plus étendu nous permettra à terme d'explorer davantage de liaisons sans escale et de les exploiter de manière plus efficace. Les nouveaux appareils sont synonymes d'emplois, de formations et d'opportunités de promotion pour notre personnel, et nous formerons plus de 240 pilotes sur les nouveaux appareils au cours des trois prochaines années."





