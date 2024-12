Lufthansa inaugure un vol sans escale entre Munich et le Brésil

Article publié le 19 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie allemande a lancé des vols vers São Paulo depuis Munich en Airbus A350.

Depuis le 9 décembre dernier, Lufthansa propose une nouvelle liaison sans escale entre Munich (MUC) et São Paulo (GRU). La liaison est desservie trois fois par semaine par un Airbus A350.

Les vols entre les deux villes partent de Munich les lundis, mercredis et vendredis à 11 h 45 et atterrissent à São Paulo à 20 h 15. Le vol retour de São Paulo à Munich a lieu le même jour à 22 h 05 (heure locale) et l'arrivée à Munich a lieu l'après-midi suivant à 13 h 40.

