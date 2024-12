Norse Atlantic Airways atterrit à nouveau en Antarctique

Article publié le 3 décembre 2024 par David Dagouret

Norse Atlantic Airways fait atterrir un Boeing 787 Dreamliner en Antarctique pour la deuxième année consécutive.

La compagnie aérienne Norse Atlantic Airways a achevé avec succès son deuxième vol charter dédié à la recherche scientifique, un an après avoir marqué l'histoire en devenant le premier Dreamliner à atterrir sur la piste unique de glace bleue de l'Antarctique à l'aérodrome de Troll.

Le 15 novembre dernier à 10h55 heure locale, le Boeing 787 Dreamliner de Norse Atlantic, immatriculé LN-FNC et baptisé "Everglades", a atterri avec succès, transportant 10,5 tonnes d'équipements de recherche et des scientifiques pour l'Institut Polaire Norvégien et Aircontact.

L'itinéraire a suivi le même trajet que le premier atterrissage historique de la compagnie l'an dernier : Oslo-Le Cap-Aérodrome de Troll-Le Cap-Oslo, avec un arrêt au Cap en Afrique du Sud, avant l’étape finale vers l’Antarctique.

Norse Atlantic Airways prévoit de réaliser un total de quatre vols charters vers l'Antarctique pour soutenir la recherche scientifique.

Mette Birkedahl, Directrice des Charters et ACMI chez Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Revenir en Antarctique avec notre Dreamliner confirme la capacité de Norse Atlantic à gérer des opérations logistiques complexes. Nous sommes fiers de démontrer l’efficacité de notre appareil et l’excellence opérationnelle de notre équipe de charters Norse Atlantic, de la planification minutieuse à l'exécution précise, affirmant notre rôle de partenaire de confiance pour des missions vers les destinations les plus reculées."

John Guldahl, Directeur des Opérations et de la Logistique à l'Institut Polaire Norvégien, a déclaré : "Faire atterrir un avion de cette taille pour la seconde fois est une étape importante pour nous en Antarctique. Cela ouvre de nouvelles possibilités logistiques à Troll, nous permettant de transporter plus de fret et plus de personnes en un seul vol, ce qui contribuera également à renforcer la recherche norvégienne en Antarctique."

Daniel Carey, courtier aérien et porte-parole d'Aircontact, a déclaré : "Avoir Norse Atlantic Airways avec le B787-9 pour nos opérations à Troll en soutien à l'Institut Polaire Norvégien est un atout majeur. Ne pas avoir besoin de carburant et disposer de la capacité de fret que le B787-9 offre est un énorme avantage. De plus, Norse étant un opérateur norvégien sous l'autorité de l'aviation civile norvégienne, cette mission prend tout son sens."





Sur le même sujet