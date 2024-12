Turkish Airlines lance des nouvelles trousses de confort

Article publié le 8 décembre 2024 par David Dagouret

Ces nouvelles trousses sont conçues en collaboration avec Lanvin.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle trousses de confort pour sa classe Affaires conçue en collaboration avec Lanvin.

Cette collection spéciale de trousses de confort pour la Classe Affaires, composée de cinq pièces, a été conçue dans un souci de durabilité. Chaque trousse, inspirée des modèles les plus emblématiques des sacs Lanvin, est conçue pour être réutilisable et polyvalente. Les trousses contiennent des produits cosmétiques Lanvin en édition limitée et des éléments sélectionnés pour le voyage comme une lotion pour les mains et le corps ainsi qu’un baume à lèvres enrichis d'huile de cacao, d'huile de karité, d'huile d'olive et d'huile de noix de coco.

La collection de trousses de confort pour la Classe Affaires propose des pochettes de couleur marron, noir, brun et beige. En outre, un sac noir et brun de type portefeuille est fourni sur les vols internationaux de Business Class qui durent entre cinq et huit heures.

Tous les produits contenus dans les trousses sont conçus dans une optique de développement durable. Le masque de nuit et les chaussettes sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les bouchons d'oreille sont emballés dans du papier afin de réduire les plastiques à usage unique, et la brosse à dents est fabriquée en bambou.

