Richard VanGrunsven célèbre ses 85 ans en effectuant un vol en RV-15X

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

Le fondateur de la marque "Van's Aircraft" a fêté son 85e anniversaire avec un vol à bord du RV-15X.

Richard VanGrunsven, fondateur de la marque "Van's Aircraft", a célèbré son 85e anniversaire en effectuant un essai en vol du RV-15X.

Richard VanGrunsven a déclaré : "Depuis le début, les performances du RV-15X ont été très bonnes, comme l'ont montré les vidéos. Cependant, nous avons continué à travailler dur pour obtenir la réponse des commandes et l'harmonie que l'on attend d'un RV. Nous en sommes très satisfaits aujourd'hui, même si nous continuons à apporter des améliorations mineures. L'une des définitions de "Voler comme une VR » est qu'il s'agit presque d'une extension de vos pensées. Pour un avion de brousse, cela ne signifie pas qu'il vole comme un RV-8, mais plutôt qu'il répond naturellement et rapidement aux commandes du pilote. Nous sommes convaincus que le RV-15 vous plaira. Maintenant que nous avons affiné les détails de la configuration, nous passons à la phase suivante d'affinage structurel et de développement du kit.

Au fur et à mesure que nous progressons dans les prochaines étapes du développement, nous vous tiendrons au courant de l'évolution du RV-15 par des mises à jour régulières. Nous sommes enthousiasmés par les récentes avancées, et le RV-15 reste une priorité absolue pour Van's Aircraft alors que nous accélérons le rythme de ce projet passionnant."

Le RV-15X est un prototype disposant d'une aile haute, tout en métal avec une roulette de queue. Le modèle est conçu pour accueillir des moteurs Lycoming à quatre cylindres de 180 à 220 CV.Le prototype d'essai technique est équipé d'un moteur Lycoming IO-390 EXP-119 à quatre cylindres d'une puissance d'environ 220 CV, qui entraîne une hélice Hartzell Trailblazer.

Le RV-15 final devrait avoir une vitesse de croisière de 140 kts (259 km/h) et une capacité de réservoir de 190 litres.

