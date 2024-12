Volotea lance une nouvelle ligne depuis Nantes

Article publié le 23 décembre 2024 par David Dagouret

En juin 2025, la compagnie aérienne inaugurera une nouvelle liaison entre Nantes et la Grèce.

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne depuis l'aéroport de Nantes Altantique. Dès le 03 juin 2025, la compagnie aérienne inaugurera sa liaison directe entre Nantes et Patras-Araxos en Grèce. Cette ligne sera opérée à raison d'un vol par semaine le mardi. Il s'agit de la cinquième destination grecque depuis l'aéroport de Nantes.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Patras-Araxos est une destination qui invite au rêve, et nous sommes ravis de pouvoir la proposer aux Nantais dès cet été. Notre objectif est d’offrir à nos voyageurs toujours plus d'options pour découvrir de nouveaux horizons tout en profitant d’une expérience de voyage confortable et accessible. Elle s'ajoute à notre vaste réseau existant sur notre base nantaise, la première sur l’ensemble de notre réseau. Cette nouveauté vient renforcer la connectivité et participe au dynamisme économique et touristique des régions desservies."





Sur le même sujet