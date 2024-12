Volotea proposera une nouvelle ligne au départ de Lyon

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancera dès le mois d'avril 2025 une liaison entre Lyon et Strasbourg.

À partir d’avril 2025, la compagnie aérienne proposera une nouvelle connexion entre Lyon et Strasbourg avec une fréquence de deux jours par semaine.

En 2025, Volotea proposera près d’un million de sièges au départ de Lyon (soit + 369 % par rapport à 2021, année d'ouverture de la base). Au total, 37 destinations, réparties dans 11 pays (France, Algérie, Allemagne, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, Norvège, Portugal et République Tchèque), seront accessibles depuis l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Parmi ces destinations, la majorité verra une augmentation de fréquences en 2025, sur des liaisons italiennes telles que Bari, Figari Sud Corse, Florence et Olbia.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Depuis maintenant plus de 6 ans, Volotea développe la connectivité de la région Rhône-Alpes. Lyon est une base très importante pour notre compagnie et nous sommes heureux de constater les bons résultats de l’année 2024. Cette future route à destination de Strasbourg renforce encore plus notre réseau domestique et marque un pas de plus dans notre engagement d’offrir à nos passagers des horizons divers et variés."

Cédric Fechter, Président du Directoire des Aéroports de Lyon a déclaré : "Volotea est un partenaire clé pour Aéroports de lyon et plus largement pour VINCI Airports. A Lyon depuis 2018, la compagnie n’a cessé de renforcer sa présence pour desservir aujourd’hui 37 destinations en direct avec 3 avions basés sur l’aéroport, participant ainsi à renforcer la connectivité du territoire vers l’Europe."





