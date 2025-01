ASL Airlines desservira Alger depuis Toulon

Article publié le 19 janvier 2025 par David Dagouret

Cette ligne sera opérée à raison de deux vols par semaine.

Après avoir annoncé une liaison Toulon et Lille, ASL Airlines a annoncé l'ouverture d'une ligne entre Toulon et Alger. La capitale algérienne sera desservie, durant toutes les périodes de vacances scolaires au départ de l’aéroport Toulon Hyères, à raison de deux vols hebdomadaires qui seront effectués les vendredis et dimanches :

départ de Toulon Hyères à 15h50 – arrivée à Alger à 17h20 (1h30 de vol)

départ d’Alger à 18h20 – arrivée à Toulon Hyères à 19h50 (1h30 de vol)

Basma Jarbouai, directrice de l’aéroport Toulon Hyères, VINCI Airports a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre réseau aérien avec l’ouverture de ces deux nouvelles lignes vers Lille et Alger avec la compagnie aérienne ASL Airlines, qui répondent à des attentes fortes de nos passagers varois. De la même manière, elle permet aux voyageurs lillois et algériens de venir découvrir notre belle région du Var, réputée pour son climat ensoleillé, ses paysages magnifiques et son art de vivre méditerranéen."

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d’ASL Airlines France a déclaré : "Nous sommes très heureux de répondre favorablement à la demande de notre clientèle en ouvrant une ligne vers la capitale algérienne, depuis Toulon, qui sera opérée pendant toutes les périodes de vacances scolaires, permettant ainsi aux familles de se rejoindre plus facilement. Les vols domestiques entre Toulon et Lille, offriront la possibilité aux voyageurs de profiter de city break, à des horaires prisés, et permettront de renforcer les liens économiques et touristiques entre ces deux régions dynamiques et touristiques. Nous sommes aussi ravis de collaborer avec les aéroports de Toulon et de Lille qui nous ont sollicités pour l'ouverture de cette ligne domestique."





Sur le même sujet