Icelandair et ITA Airways concluent un partenariat de partage de code

Icelandair et ITA Airways ont signé un accord de partage de code qui permettra aux clients de voyager facilement à travers les réseaux des deux compagnies, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de voyage. Les vols sont disponibles à la vente et les voyages débuteront le 20 janvier 2025.

L'accord initial fera de Rome une escale entre l'Islande et de nombreuses destinations ITA, notamment Bologne, Florence, Venise et Naples. Les clients des deux compagnies pourront ainsi voyager avec un seul billet et bénéficier de l'enregistrement de leurs bagages jusqu'à la destination finale. Icelandair et ITA continueront d'étendre leur partenariat et ajouteront des vols en partage de codes vers de nombreuses passerelles européennes communes aux deux compagnies. Icelandair propose des vols quotidiens vers Milan et Rome en été et, pour compléter ce nouveau partenariat, la compagnie islandaise a annoncé une augmentation de la fréquence des vols vers Rome en hiver, à raison de quatre vols hebdomadaires.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir ITA dans notre groupe de partenaires aériens. L'accord de partage de code avec ITA offrira à nos clients des liaisons très pratiques entre les réseaux des deux compagnies. ITA dispose d'un vaste réseau et offre une excellente expérience à ses clients. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers d'ITA à bord et d'étendre notre réseau à travers l'Italie et au-delà."

Andrea Benassi, directeur général d'ITA Airways a déclaré : "Nous sommes heureux de signer ce partenariat de partage de code avec Icelandair. Cet accord renforce la stratégie commerciale de croissance d'ITA Airways et ouvre une voie d'accès privilégiée à tous les passagers qui bénéficieront des liaisons à Rome Fiumicino et Reykjavik. Cet accord marque le 37ᵉ partenariat en partage de code de la compagnie, un excellent résultat obtenu en un peu plus de trois ans."





