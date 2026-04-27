Air Canada reçoit son premier Airbus A321 XLR

Article publié le 27 avril 2026 par David Dagouret

La compagnie nationale canadienne prend possession de son premier Airbus A321XLR (C-GXLR).

Air Canada a pris livraison à Hambourg de son premier Airbus A321XLR. L'appareil est immatriculé C-GXLR, msn 12696 et est équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF. Précisons que ce premier avion est loué auprès de SMBC Aviation Capital. Au total, 30 A321XLR (dont 15 en location et 15 acquis directement auprès d’Airbus S.A.S.) doivent être intégrés au cours des prochaines années.

La cabine de l'A321 XLR d'Air Canada est configurée avec deux classes.

La cabine Premium compte 14 sièges entièrement inclinables de la classe Signature d'Air Canada, qui sont disposés en configuration 1-1, offrant à chaque passager un accès direct au couloir.

La classe économique est quant à elle composée de 168 sièges, avec un système audio Bluetooth, une connectivité complète intégrée aux sièges et des compartiments à bagages plus grands, augmentant l'espace de rangement de 60 %.

En complément de l’A321XLR, Air Canada a annoncé la commande de huit Airbus A350-1000, dont les livraisons débuteront en 2030, ainsi que de 14 Boeing 787-10 Dreamliner. La compagnie poursuit également la réception de ses Airbus A220 assemblés au Canada, avec 23 appareils restant à livrer sur une commande ferme de 65 unités. Cinq Boeing 737 MAX supplémentaires, exploités en location, sont également entrés en service en 2026.

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