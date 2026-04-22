Actualité aéronautique
Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
Article publié le 22 avril 2026 par David Dagouret
Pour répondre aux tensions logistiques qui pèsent sur l'aviation générale, Continental lance le programme FastTrack, promettant des moteurs neufs ou révisés sous 75 jours pour minimiser le temps d'immobilisation au hangar.
Continental Aerospace Technologies™ présente son programme FastTrack Engine
Continental Aerospace Technologies™ a annoncé sa nouvelle initiative visant à améliorer le service client grâce à son programme FastTrack Engines, qui propose aux propriétaires des options de remplacement de moteur lors de la révision. Les propriétaires peuvent remplacer leur moteur actuel par un moteur neuf, remis à neuf ou révisé provenant directement de l'usine.
Conçus pour réduire les délais de livraison, certains modèles de moteurs sont disponibles pour une expédition sous 1 à 75 jours grâce à une gestion stratégique des stocks et à une planification de la production.
Ce programme a été conçu pour rationaliser le remplacement des moteurs, aider les propriétaires à réduire les temps d'immobilisation et garantir que l'avion est prêt à l'action. Le client peut échanger son moteur actuel et recevoir son prochain moteur, ce qui rend les mises à niveau et les remplacements plus efficaces et lui permet de tirer le meilleur parti de chaque heure de vol.
Avec certains modèles de moteurs disponibles pour une expédition en 75 jours ou moins, Continental® aide les clients à réduire les longs temps d'immobilisation souvent associés à la révision de leur moteur. Grâce aux modèles de moteurs supplémentaires disponibles quotidiennement, les propriétaires peuvent mieux planifier le remplacement de leur moteur en fonction de la disponibilité des ateliers. Dans le cadre de ce programme, la liste des moteurs disponibles est mise à jour régulièrement, garantissant ainsi aux clients l'accès aux moteurs Continental actuellement disponibles.
Chaque moteur Continental® est construit avec des pièces d'origine, conformément aux normes d'usine strictes de l'entreprise, garantissant une qualité et une fiabilité constantes. Bénéficiant d'un réseau mondial de distributeurs agréés, les clients bénéficient d'une assistance de bout en bout, de la commande à l'installation et à la maintenance de routine. Grâce à une disponibilité accrue des produits, une logistique efficace et un service dédié, Continental® continue d'offrir une expérience client fluide et une confiance opérationnelle à long terme.
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