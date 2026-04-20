Actualité aéronautique
Le premier Gripen E "Made in Brazil" sort des usines Embraer
Article publié le 20 avril 2026 par David Dagouret
Embraer, Saab et l'armée de l'air brésilienne dévoilent le premier Gripen E Fighter produit au Brésil.
Saab et la Force aérienne brésilienne (FAB) ont officiellement présenté, fin mars, le premier avion de chasse supersonique produit au Brésil, lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans le complexe industriel d'Embraer à Gavião Peixoto, dans l'État de São Paulo.
Le site industriel d'Embraer à Gavião Peixoto produit les avions de chasse Gripen E grâce à une chaîne d'approvisionnement brésilienne et internationale, incluant des aérostructures fabriquées dans l'usine Saab de São Bernardo do Campo. Quatorze autres appareils, commandés dans le cadre du contrat actuel avec l'armée de l'air brésilienne, suivront ce même modèle de production.
Avant sa livraison définitive au client, l'appareil subira des essais fonctionnels et des essais en vol de production. À l'issue de cette étape, le chasseur rejoindra les dix autres unités déjà livrées au Premier Groupe de Défense (1er GDA ) sur la base aérienne d'Anápolis.
Le contrat de 2014 avec le gouvernement brésilien porte sur le développement et la production de 36 avions de chasse Gripen : 28 Gripen E monoplaces et 8 Gripen F biplaces. Les livraisons ont débuté en 2020 et 10 appareils ont été livrés à ce jour. Depuis février, le Gripen est déployé sur la base aérienne d’Anápolis dans le cadre de missions d’alerte de réaction rapide (QRA), assurant la sécurité de l’espace aérien au-dessus du district du gouvernement fédéral.
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