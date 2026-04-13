Cathay Pacific célèbre 40 ans de vols entre Paris CDG et Hong Kong

Article publié le 13 avril 2026 par David Dagouret

Cathay Pacific célèbre 40 ans de présence à Paris-CDG ! Reportage sur le vol anniversaire en uniformes vintage, les nouvelles livrées rétro et le test du salon rénové au Terminal 2A.

La compagnie Cathay Pacific a célébré le 40e anniversaire de sa liaison entre Aéroport de Paris-Charles de Gaulle et Hong Kong, marquant ainsi quatre décennies de présence continue sur le marché français. À cette occasion, Aeroweb-fr.net s’est rendu sur place le 9 avril afin de couvrir cet événement aux côtés des équipes de la compagnie.

Pour commémorer cet anniversaire, un vol spécial a été opéré depuis Roissy. Les équipages ont revêtu des uniformes vintage issus de différentes périodes de l’histoire de la compagnie, une initiative destinée à illustrer l’évolution de son identité et de son service au fil des années. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de Cathay Pacific organisées en 2026.

la compagnie a également dévoilé plus tôt dans l’année plusieurs livrées spéciales. L’une d’elles, appliquée sur un Airbus A350, reprend le motif historique « lettuce leaf sandwich » accompagné d’un logo anniversaire. Une déclinaison similaire a été apposée sur un Boeing 747 cargo, aux côtés d’une livrée artistique baptisée « Spirit of Hong Kong », mettant en avant la dimension culturelle de la destination.

Les invités et journalistes présents ont également eu l’opportunité de visiter un Airbus A350-1000 configuré en trois classes. Ce type d’appareil est aujourd’hui au cœur de l’offre long-courrier de la compagnie sur cette route. Aeroweb-fr.net prévoit d’ailleurs de tester prochainement ces cabines lors d’un vol vers Hong Kong.

cliquez sur l'image pour voir la vidéo de la visite de la cabine de l'Airbus A350-1000 :

Dans la continuité de son engagement sur le marché français, Cathay Pacific a rouvert en décembre dernier son salon entièrement rénové à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Doté d’un design modernisé et d’un aménagement repensé, ce salon offre aux passagers une expérience premium et apaisante avant leur voyage vers Hong Kong et au-delà. Situé au Terminal 2A, il s’inspire des codes emblématiques des salons primés de la Compagnie Aérienne à l’aéroport international de Hong Kong. Il met également à l’honneur le patrimoine culinaire hongkongais, avec des plats inspirés des spécialités locales, dont le célèbre Noodle Bar. Aeroweb-fr.net a pu découvrir à nouveau ces installations et en évaluer les prestations.

Enfin, afin de répondre à la demande des voyageurs et d’améliorer l’accessibilité de Hong Kong depuis la France, la Compagnie Aérienne a annoncé l’ajout de vols supplémentaires au départ de Roissy Charles de Gaulle les 14 et 21 avril 2026 :

CX2260 Paris CDG 11:20 Hong Kong 05:15+1

CX2261 Hong Kong 01:10 Paris CDG 09:00

Sur le même sujet