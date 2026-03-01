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Cathay Pacific célèbre 40 ans de liaison entre la France et Hong Kong - Salon terminal 2A

Média publié le 13 avril 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

Cathay Pacific célèbre 40 ans de liaison entre la France et Hong Kong - Salon terminal 2A

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

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