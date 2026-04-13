Actualité aéronautique
H55 livre ses batteries pour le Bristell B23 Energic
Article publié le 13 avril 2026 par David Dagouret
H55 franchit une étape clé vers la certification avec la livraison des modules de batterie pour le Bristell B23 Energic. Premier avion de formation électrique prévu pour 2027.
H55 a livré à BRM Aero des modules de batterie conformes et certifiables afin de soutenir la prochaine phase d'intégration de l'avion entièrement électrique Bristell B23 Energic.
Ces modules permettront de faire progresser l'intégration mécanique, marquant ainsi une étape clé vers la validation du système de propulsion électrique au niveau de l'avion.
Cette étape importante constitue un pas de géant vers la commercialisation, les premières livraisons étant prévues pour fin 2027. Compte tenu des commandes reçues à ce jour aux États-Unis et en Europe, la capacité de production est déjà assurée pour les deux premières années d'exploitation.
Cette réalisation démontre une nouvelle fois la capacité de H55 à fournir des systèmes de stockage d'énergie adaptables et prêts à être certifiés, répondant à la fois aux exigences d'intégration et d'exploitation des différents programmes aéronautiques.
Le programme Bristell B23 Energic, développé en partenariat avec BRM Aero, vise le marché en pleine expansion de la formation des pilotes sur avion électrique. Cet avion combine un fonctionnement zéro émission à des coûts d'exploitation et de maintenance considérablement réduits, tout en conservant les performances et la fiabilité requises pour une formation intensive. Son système de propulsion électrique permet des vols plus silencieux, une consommation d'énergie réduite et une maintenance simplifiée par rapport aux avions à pistons classiques. Conçu dans une optique de certification et d'évolutivité, le B23 Energic offre aux écoles de pilotage une solution concrète pour décarboner leur flotte sans compromettre l'efficacité opérationnelle ni la sécurité.
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