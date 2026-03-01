Médias

Visite de la cabine de l'Airbus A350-900 de Cathay Pacific

Média publié le 11 avril 2026 - Source : AeroWeb-fr.net

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Toute l'actualité aéronautique
En direct des forums
Rejoindre le forum
Page Facebook AeroWeb-fr.net