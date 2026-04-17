Article publié le 17 avril 2026 par David Dagouret

Pour la 5ème année, Delta et la Best Defense Foundation accompagnent 25 vétérans de la Seconde Guerre mondiale en Normandie. Un voyage mémoriel entre Atlanta et Deauville pour honorer les héros de 1944.

En juin prochain, Delta est fière de poursuivre son programme Normandy Legacy Flight, qui accompagne des vétérans de la Seconde Guerre mondiale en Normandie, pour commémorer l'anniversaire du Débarquement, honorer ces héros légendaires et préserver leurs histoires pour les générations futures. Le vol de cette année revêt une signification encore plus profonde, non seulement parce que leurs souvenirs vivants nous guident dans le compte à rebours du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, mais aussi parce qu'une délégation d'étudiants voyagera à nouveau aux côtés des vétérans, contribuant ainsi à perpétuer leur héritage.

Delta et la Best Defense Foundation (BDF), en partenariat avec Michelin, se rendront en Normandie avec 25 vétérans étatsuniens de la Seconde Guerre mondiale pour la cinquième année consécutive. Les vétérans seront accompagnés de leurs aidants, dont beaucoup sont des employés de Delta et eux-mêmes vétérans, ainsi que d'une trentaine d'étudiants, jeunes leaders prometteurs participant aux programmes NextGen et Freedom Prize de la BDF. Le vol décollera d'Atlanta le 2 juin et atterrira à Deauville, en Normandie, le 3 juin. Sur place, les vétérans participeront à une semaine de cérémonies et de commémorations spéciales en l'honneur de la mémoire, du sacrifice et du service des forces alliées, favorisant ainsi les liens intergénérationnels et interculturels.

Comme les années précédentes, la Best Defense Foundation offrira un accompagnement personnalisé à chaque vétéran de la Seconde Guerre mondiale tout au long du voyage. Les employés de Delta, y compris des bénévoles du Veterans Business Resource Group, accompagneront les vétérans en tant qu'aidants formés, leur apportant un soutien individualisé pour leur faire vivre une expérience enrichissante, digne et mémorable.

Le vol « Héritage de Normandie » est piloté par Virginie Durr, en partenariat avec le groupe de ressources pour les vétérans de Delta. Virginie a récemment été décorée de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, pour son travail de renforcement des liens franco-américains et son dévouement sans faille à la préservation de la mémoire des vétérans de la Seconde Guerre mondiale à travers ce programme.

Pour honorer l'héritage des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, Delta et la Best Defense Foundation (BDF) emmènent plus d'une vingtaine d'étudiants en Normandie dans le cadre de deux programmes éducatifs. Ces programmes visent à perpétuer le souvenir et les valeurs de la « Génération du siècle ».

Grâce au programme NextGen de la BDF, une douzaine d'étudiants accompagneront les vétérans sur les sites historiques de la Seconde Guerre mondiale. Ils écouteront leurs témoignages et bénéficieront de leur soutien tout au long du voyage. À leur retour, ces étudiants partageront leurs expériences dans leurs écoles et leurs communautés, contribuant ainsi à préserver et à transmettre la mémoire des vétérans pour les générations futures. Les étudiants et jeunes leaders âgés de 18 à 24 ans sont invités à candidater sur le site web de la BDF.

Quatorze étudiants lauréats du Freedom Prize, un prix international décerné par la Région Normandie et destiné aux jeunes, se joindront à eux. Ce prix récompense les personnes et les organisations qui œuvrent pour la liberté, la paix et les droits humains.

Sur le même sujet