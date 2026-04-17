Air France : 25 ans de liaison Train-Avion Bruxelles-Paris CDG

Article publié le 17 avril 2026 par David Dagouret

Air France fête 25 ans de partenariat intermodal entre Bruxelles-Midi et Paris-CDG.

Dès 2001, Air France a initié un partenariat avec le monde ferroviaire pour proposer à ses clients une combinaison transfrontalière unique train-avion.

Cette offre s’inscrit dans une démarche de développement de l’intermodalité initiée il y a plus de 30 ans, avec le lancement en 1995 du tout premier produit train + air, permettant aux voyageurs de combiner au sein d’une même réservation un trajet ferroviaire et un trajet en avion. Cette collaboration historique a permis au fil des décennies de développer et d’enrichir le service, répondant aux nouvelles attentes des clients et aux enjeux de la décarbonation des mobilités.

Air France a été l’une des premières compagnies à intégrer le voyage international en train à son offre de transport aérien. Au cours des 25 dernières années, Air France a permis à plus de 4 millions de voyageurs de relier la Belgique à son réseau international grâce à plus de 100 000 trajets à grande vitesse.

La gare TGV de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est située au cœur des terminaux, pour un accès simple et rapide. Le hub mondial d’Air France à Paris-Charles de Gaulle permet de rejoindre près de 200 destinations grâce à plus de 800 vols par jour.

Depuis un quart de siècle, Air France met à disposition de ses clients une réservation unique pour leur trajet complet, train et avion permettant d’accéder au réseau mondial de la compagnie et de ses compagnies partenaires.

Les voyageurs bénéficient de nombreux avantages :

Un billet unique pour l’ensemble du voyage ;

Le confort de la Première classe à bord des trains TGV entre Bruxelles-Midi et Paris-Charles de Gaulle ;

L’enregistrement des bagages depuis la gare de Bruxelles-Midi jusqu’à la destination finale ;

Un accompagnement attentionné par nos équipes dédiées en gare ;

Une prise en charge en cas d’aléa : en cas de retard, les clients sont reportés sur le prochain vol ou train disponible, sans frais supplémentaires ;

Un parcours digitalisé avec la possibilité de s’enregistrer en ligne sur airfrance.be dès 30 heures avant le départ (24 heures pour les vols à destination des États-Unis).

Les membres du programme de fidélité Flying Blue profitent d’avantages exclusifs : accumulation de Miles sur le trajet en train, accès prioritaire grâce au service SkyPriority, accès au salon Eurostar Premier Lounge à Bruxelles-Midi, et choix gratuit du siège à bord du train.

Les billets combinés Air&Rail sont disponibles sur www.airfrance.be, à l’agence Air&Rail Air France et KLM du Terminal de Bruxelles-Midi, ou en agence de voyages. Le Terminal Air&Rail, ouvert tous les jours de 5h30 à 18h00, propose également un service exclusif d’enregistrement des bagages la veille du départ, de 8h à 15h.

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