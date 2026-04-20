Actualité aéronautique

Déploiement de quatre RAFALE pour la surveillance et la défense de l’espace aérien des pays baltes

Article publié le 20 avril 2026 par David Dagouret

Sous mandat de l’OTAN, leur mission est planifiée pour une durée de quatre mois.

Exercice ORION 2026 : Rafale en vol avec A400M

Exercice ORION 2026 : Rafale en vol avec A400M

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Exercice ORION 2026 : Pilote Rafale Exercice ORION 2026 : Rafale France - Mont-de-Marsan

Sous mandat de l’OTAN, l’armée de l’Air et de l’Espace française veillera durant la mission BAP à l’intégrité des espaces aériens des pays baltes, assurant une défense de leur ciel en tout temps. Les armées françaises contribuent régulièrement à ces missions au travers de déploiements d’avions de chasse. Les équipages et l’ensemble du personnel sont d’alerte 24h/24 prêts à intervenir en cas de vols suspects ou non déclarés à proximité de l'espace aérien des pays baltes.

La mission de protection de l’espace aérien des pays baltes est une mission de défense collective. Depuis 2004, c’est la 12ème fois que la France prend l’alerte en déployant un dispositif aérien dans les pays baltes.

Le déploiement de BAP renforce la posture dissuasive et défensive de l’OTAN sur le territoire lituanien, aux côtés des forces lituaniennes, grâce à de nombreuses activités opérationnelles communes. La France et la Lituanie entretiennent une solide coopération en matière de défense et de sécurité et partagent de nombreux engagements.

rafale

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