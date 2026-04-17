Actualité aéronautique
easyJet : Nouveaux sièges plus légers et plus d'espace pour les jambes
Article publié le 17 avril 2026 par David Dagouret
easyJet commande les sièges Kestrel de Mirus pour sa future flotte d'Airbus Neo. Un gain de 500 kg par avion, 40 000 tonnes de CO2 économisées et 5 cm d'espace en plus.
easyJet annonce une commande de sièges neufs, plus légers, qui devraient peser au moins 20 % de moins que ceux utilisés actuellement, tout en offrant jusqu’à 5 cm d’espace supplémentaire pour les jambes des passagers.
Les sièges économiques Kestrel de nouvelle génération, du constructeur britannique Mirus Aircraft Seating, équiperont la future flotte d’Airbus A320neo et A321neo d’easyJet. Cette commande, qui concerne les futurs appareils livrés à partir de 2028, marque une nouvelle étape positive dans la stratégie continue d’easyJet visant à réduire les émissions et la consommation de carburant, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.
Le Kestrel est le siège le plus léger de sa catégorie grâce à sa structure, ce qui permettra un gain de poids pouvant atteindre 500 kg par avion pour les plus gros modèles de la flotte d’easyJet, ce qui devrait se traduire par une économie annuelle de carburant de plus de 12 936 tonnes, soit l’équivalent de plus de 40 513 tonnes de CO2.
Conçu spécifiquement pour les vols court et moyen-courriers, le siège Kestrel offre un espace et un confort accrus pour les passagers grâce à sa conception ergonomique sans modifier l’espacement entre les sièges, tandis que sa structure pré-inclinée unique améliore le confort en assurant plus d’espace au niveau des genoux et des tibias.
Les sièges Kestrel ont également été conçus dans un souci de durabilité et de performance tout au long de leur cycle de vie. Leur nombre réduit de pièces et leur conception simplifiée réduisent les besoins en maintenance, tandis que leur structure robuste garantit une durabilité à long terme en service. En fin de vie, le siège est recyclable à environ 98 %, ce qui favorise la circularité et réduit les déchets.
Ces sièges ont été développés et testés au centre MTEST de Mirus, situé au Royaume-Uni, l'un des plus grands centres d'essais commerciaux de ce type, ce qui permet de réduire les délais, les coûts et les émissions de carbone en évitant d'avoir à transporter les sièges pour leur certification externe.
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