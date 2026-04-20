Premier anniversaire de la ligne Paris-Kuala Lumpur

Article publié le 20 avril 2026 par David Dagouret

Malaysia Airlines fête 1 an de vols directs Paris-CDG - Kuala Lumpur. Avec 156 000 passagers et 86 % de remplissage, la liaison en A350 confirme son succès vers l'Asie.

Malaysia Airlines célèbre le premier anniversaire de sa liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Kuala Lumpur (KUL). Cette première année illustre le dynamisme des liens entre la France et la Malaisie, tout en consolidant le rôle de Kuala Lumpur en tant que hub majeur vers l’Asie et au-delà.

Depuis la relance du vol le 25 mars 2025, Malaysia Airlines a transporté plus de 156 000 passagers, avec un coefficient de remplissage moyen supérieur à 86 %.

Avec des vols directs quotidiens entre les deux capitales, la liaison Paris-Kuala Lumpur permet aux voyageurs au départ de la France de rejoindre facilement Kuala Lumpur, le hub principal de Malaysia Airline. Le service est assuré à bord d’un A350-900.

Ces dernières semaines, Malaysia Airlines a également déployé des vols supplémentaires entre les deux capitales afin de soutenir les voyageurs face aux perturbations affectant les réseaux aériens mondiaux, réaffirmant son engagement à garantir une connectivité fiable entre l’Europe et l’Asie.

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