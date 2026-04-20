Air Canada fête 75 ans de présence en France

Article publié le 20 avril 2026 par David Dagouret

Air Canada célèbre 75 ans de liaison entre Paris et Montréal et renforce son engagement envers la France.

Air Canada a célébré début avril, le 75ᵉ anniversaire de ses opérations entre la France et le Canada, marquant plus de sept décennies de connexion continue entre Paris et Montréal – une liaison historique qui demeure aujourd’hui l’un des piliers du réseau transatlantique de la compagnie.

Air Canada a inauguré ses services vers la France le 1er avril 1951, avec une extension de sa route Montréal–Prestwick–Londres vers Paris. Le premier vol sans escale entre Montréal et Paris a suivi le 15 mai 1958, posant les bases d’une relation durable entre les deux pays. Depuis lors, la compagnie n’a cessé de renforcer sa présence, accompagnant les évolutions majeures de l’aviation commerciale, de l’aéroport d’Orly à l’ouverture de Paris-Charles de Gaulle en 1974, qui reste aujourd’hui sa principale porte d’entrée en Europe continentale.

Aujourd’hui, Air Canada est le premier transporteur entre le Canada et la France, offrant une connectivité étendue entre Paris et ses hubs de Montréal et Toronto, ainsi qu’un réseau croissant de liaisons directes régionales.

Pour la saison été 2026, Air Canada opère un programme de vols particulièrement étoffé entre la France et le Canada, avec plusieurs liaisons quotidiennes au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Montréal et Toronto.

En complément de son offre au départ de Paris, la compagnie propose également un large éventail de liaisons directes reliant plusieurs grandes villes françaises – dont Lyon, Nantes (service saisonnier), Nice (service saisonnier) et Toulouse – à Montréal, offrant ainsi un accès direct et sans escale au Canada depuis différentes régions.

Au-delà du Canada, Air Canada permet également de rejoindre facilement, via ses hubs, des destinations telles que Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, renforçant ainsi la connectivité entre le Canada et les territoires français d’outre-mer.

Cette présence élargie s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale d’Air Canada, avec un réseau transatlantique parmi les plus importants d’Amérique du Nord en 2026, et un nombre croissant de destinations desservies.

Grâce à cette offre combinant vols directs et correspondances optimisées, Air Canada confirme sa position de transporteur de référence entre la France et le Canada, tout en facilitant l’accès à un large éventail de destinations à travers l’ensemble du pays.

Ces liaisons sont opérées avec une flotte moderne, incluant notamment les Boeing 787 Dreamliner, offrant un produit long-courrier de haute qualité. Air Canada renforcera prochainement cette offre avec l’introduction de l’Airbus A321XLR, dont le premier vol au départ de la France est prévu le 16 juin 2026 entre Toulouse et Montréal. La compagnie deviendra ainsi la première à exploiter régulièrement cet appareil en France. L’arrivée de l’A321XLR marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement d’Air Canada, offrant davantage de flexibilité et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de liaisons entre la France et le Canada.

Pour rappel, il y a déjà 10 ans, Aeroweb-fr.net s'était envolé vers le Québec et avait pu découvrir le Boeing 787 de la compagnie nationale du Canada. Revoir le reportage : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2016/02/bienvenue-a-bord-du-boeing-787-dair-canada-photos

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